¿William Levy está deprimido?: Esto dijo el actor de telenovelas

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El actor de telenovelas William Levy está dando de qué hablar más que nunca y en medio del tortuoso proceso de separación ha escrito un mensaje en el que aborda su salud mental como un dardo para Elizabeth Gutiérrez, presuntamente.

“Sigue pensando que me siento deprimido. Sé que eso es lo que quieres oír. Pero no, me siento más fuerte que nunca”, escribió el actor por medio de sus historias de Instagram.

“La próxima vez planea las cosas mejor”, agregó en el escrito. Este mensaje llega en medio de nuevas declaraciones que incluso involucran a Carmen Villalobos.