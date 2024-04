William Levy tuvo un romance con Carmen Villalobos, asegura su exsocio

“Tengo constancia de que William Levy tuvo algo con Carmen Villalobos, y Sebastián, el exesposo, le encontró unos chats muy calientes con William Levy. Por eso se separaron”, afirmó Corbacho en el programa televisivo Chisme No Like.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció...Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, expresó Elizabeth Gutiérrez.

Por su parte, Levy ha querido evitar dar entrevistas a los medios sobre su ruptura, le dijo a la periodista Ana María Alvarado.

“No quiero que, por estar enojado, llegue a hablar mal de la madre de mis hijos. Me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales. Me duele verlos mal, verlos tristes”, declaró Levy.

Seguidamente, añadió que solo se está conociendo la versión de su exesposa, señalando que ella también cometió errores en la relación.