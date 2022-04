Luisito Comunica confiesa que compra más asientos en el cine para que no lo molesten

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El youtuber Luisito Comunica, quien prestó su voz para la película ‘Sonic 2’, se encuentra en plena promoción, por lo que en una reciente entrevista confesó una particularidad suya al asistir al cine.

Fue para un programa radial que el famoso mexicano confesó que suele comprar más asientos de los que requiere con la finalidad de que no lo molesten durante la película, pues al parecer le incomoda cuando están masticando, riéndose o hablando muy fuerte en el cine.

“Voy a hacer una confesión que no me enorgullece: tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad... supongamos que voy con alguien, pero no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis”, detalló.

