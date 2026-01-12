Elon Musk acusa a Ashley St. Clair de querer "transicionar" a su hijo de un año

Elon Musk anunció su intención de solicitar la custodia completa de Romulus, su hijo de un año con Ashley St. Clair., de 27 años.
El magnate de 54 años confirmó sus planes a través de X en respuesta a un usuario que afirmaba que necesitaba "custodia completa" debido a que St. Clair supuestamente había expresado "apoyo al adoctrinamiento trans".
"Presentaré la solicitud de custodia completa hoy, dadas sus declaraciones que implican que podría transicionar a un niño de un año", escribió Musk en la plataforma que él mismo posee.
No está claro a qué declaraciones específicas se refería Musk. Sin embargo, St. Clair, de 27 años, publicó el fin de semana una disculpa dirigida a la comunidad transgénero a través de X. Cuando se le preguntó el domingo sobre su pasada "transfobia flagrante", la activista conservadora respondió: "Siento una culpa inmensa por mi papel. ... [Realmente no sé] cómo hacer las paces por muchas de estas cosas, pero he estado tratando increíblemente duro en privado de aprender y abogar por aquellos dentro de la comunidad trans a los que he lastimado".
En su mensaje, St. Clair mencionó específicamente a Vivian, la hija trans de 21 años de Musk con su exesposa Justine Wilson. El empresario mantiene una relación distante con Vivian desde hace años y llegó a comentar al Financial Times en 2022 que "no puedes ganarlas todas". En 2024, Musk declaró que su hija había sido "asesinada por el virus mental woke".
St. Clair anticipó en su disculpa que sus palabras resultarían en "histeria de la derecha" o serían vistas como "poco sinceras" por el otro lado del espectro político. No obstante, concluyó: "Pero sí, lo siento. Háganme saber cómo puedo ayudar". La paternidad de Musk sobre Romulus fue confirmada el año pasado tras las acusaciones públicas de St. Clair.
Musk ha tenido al menos 13 hijos más con otras tres mujeres: seis con Wilson (incluida Vivian), cuatro con Shivon Zilis y tres con la cantante Grimes.
Grimes, quien mantuvo una relación intermitente con Musk entre 2018 y 2022, ha mostrado su apoyo a Vivian desde su separación. Tras el comentario del "virus mental woke" en 2024, la artista de 37 años escribió: "Amo y estoy eternamente orgullosa de Vivian".