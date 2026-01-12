El incómodo momento de Kylie Jenner en los Globos de Oro que se volvió viral

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un momento incómodo protagonizado por Kylie Jenner durante la ceremonia de los Globos de Oro del domingo se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche en redes sociales.
Las cámaras captaron el momento en que Odessa A'zion, coprotagonista de Timothée Chalamet en Marty Supreme, se acercó a saludar al actor mientras éste permanecía sentado junto a su pareja.
El desaire que se viralizó
A'zion, de 25 años, se inclinó para dar a Chalamet un beso al aire y un abrazo lateral. Jenner, de 28, se adelantó ofreciendo su mejilla como si esperara ser la siguiente en recibir el saludo. Sin embargo, la actriz se alejó sin completar el gesto, dejando a la fundadora de Kylie Cosmetics en una posición visiblemente incómoda.
El video del momento acumuló millones de reproducciones en la plataforma X en cuestión de horas, con usuarios comentando la situación bajo mensajes como "dios que tienen contra kylie que en la premiaciones le pasan negando el saludo".
Tercera asistencia consecutiva como pareja
Esta fue la tercera edición de los Globos de Oro a la que Jenner acompañó a Chalamet, tras hacerlo en 2024 y 2025. No obstante, en esta ocasión el actor desfiló en solitario por la alfombra roja y se reunió con ella ya en el interior del recinto.