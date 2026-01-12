El incómodo momento de Kylie Jenner en los Globos de Oro que se volvió viral

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un momento incómodo protagonizado por Kylie Jenner durante la ceremonia de los Globos de Oro del domingo se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche en redes sociales.

Las cámaras captaron el momento en que Odessa A'zion, coprotagonista de Timothée Chalamet en Marty Supreme, se acercó a saludar al actor mientras éste permanecía sentado junto a su pareja.