“Es arte gastronómico”: el platillo hondureño que deslumbró a Luisito Comunica en su cuarto video

De comer el platillo más famoso de Honduras pasó a probar el pollo con tajadas o “pollo chuco”, el cual descubrió al internarse en una cocina de un restaurante en San Pedro Sula, donde le prepararon un enorme plato, que fue decorado con una pequeña Bandera Nacional en color turquesa.

“¿El pollo chuco significa que está sucio o desordenado?”, comenzó preguntando el influencer, ante lo que él mismo respondió que esto para nada era el significado de su nombre. “Se llama así porque tiene de todo. No hay una lógica en los componentes de este platillo, pero es sumamente delicioso”, relató.

Al llegar el momento de degustarlo, se mostró algo sorprendido al enterarse que “un buen hondureño se lo come con las manos”, pues él esperaba recibir cubiertos para comer. Al descubrir esta peculiar tradición lo mordió y dijo “se siente algo mórbido, pero ‘fit’, es grasosa, pero balanceada, porque tiene verduritas encima y las salsas que le pusieron... esa salsa barbacoa, de verdad, brutal”.

ADEMÁS: Luisito Comunica destaca la cultura garífuna en su tercer video sobre Honduras

Lo que sí le causó rechazo fue saber que el platillo estaba acompañado de un caldo de patitas de pollo, las cuales accedió a morder, pero dijo que no le gustó la contextura. “La neta no se me antoja nada. Paso, paso, todos estos platillos como con mucho cartílago y muy viscosos no son lo mío”, explicó.

Más tarde probó también la yuca con chicharrón y las típicas “burritas”, las cuales catalogó como algo delicioso.