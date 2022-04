La reacción de Pepe Aguilar a la polémica de su hija y Gussy Lau

Aunque no quiso ahondar en el tema, Pepe Aguilar aclaró que su familia está más unida que nunca y no como se ha especulado en las últimas horas.

‘Me siento vulnerable’

Triste, violada y muy vulnerable dijo sentirse Ángela Aguilar al referirse a la filtración de las fotografías que confirmaron su romance con el compositor Gussy Lau.

La joven cantante, hija de Pepe Aguilar, publicó un video en su perfil de Instagram para explicar lo que está pasando en su vida amorosa.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció.

De su lado, el compositor realizó una transmisión en vivo para explicar que un familiar suyo difundió el material multimedia. También dijo que está saliendo con Ángela desde el mes de febrero.

