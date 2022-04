¡Confirmado! Gussy Lau y Ángela Aguilar tienen una relación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la filtración de imágenes de la cantante Ángela Aguilar junto al Gussy Lau, este jueves el compositor confirmó su relación con la famosa y dio detalles al respecto.

Fue a través de una transmisión en vivo de Instagram en que Lau reveló que desde hace unas semanas comenzó a salir con la intérprete de ‘Dime como quieres’, entre otros temas.

“Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, explicó.

Respecto a las fotografías virales en las que aparecen muy cercanos tocando sus lenguas, mencionó que fue una persona de su círculo cercano quien difundió el material.

