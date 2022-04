Danna Paola sobre su relación con Alex Hoyer: “Para mí es algo súper privado”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Danna Paola habló por primera vez sobre su relación con Alex Hoyer, asegurando que está muy contenta por eso y que prefiere mantenerlo en privado.

“Es la primera vez que voy a hablar, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión; no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario me enorgullece en verdad mucho estar a lado de una persona que admiro y que me admira”, dijo ante los medios de comunicación.

VEA: Fanáticos de Danna Paola preocupados por su delgadez

Sin embargo, la cantante reiteró que procurará mantener su relación en privado, ya que es una decisión que tomaron en pareja.

Danna aseguró que está muy feliz y enamorada, pero que disfrutará en privado su vida. ”Invitarlos a ser parte de mi vida, pero mi elección de privacidad es elección nuestra y el hablar también de la relación y decir ‘bueno okay, sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados’”.

ADEMÁS: De fan a novio de Danna Paola, así es el cantante Alex Hoyer