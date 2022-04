Lyn May asegura que Anitta le robó el baile que es viral en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La famosa vedette Lyn May aseguró esta semana que el baile viral de Anitta en TikTok fue inventado por ella y que la cantante brasileña se lo robó.

“Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”, aseguró May a los medios de comunicación.

Y es que el popular paso de la canción Envolver se ha convertido en éxito total en las redes sociales.

Diversas personalidades como María León, Cynthia Rodríguez, Kristal Silva e incluso Ericka Buenfil han realizado el challenge que se viralizó gracias a los seguidores de la intérprete brasileña.

