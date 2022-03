Lyn May criticó a J Balvin tras pelea con Residente

“J Balvin ¿Quién eres? insultas mujeres, ¿de donde naciste? respeta mujeres, las mujeres son muy bonitas merecemos respeto”, canta la artista en su colaboración junto a OG el movimiento y René Ortiz.

Las reacción de Lyn May revolvió las redes sociales y los internautas no tardaron en volcarse contra ella. “Como va a opinar esta señora, si ella es el claro reflejo de los que llegan a la fama y no tienen talento”, “Ya callese señora usted también es tendencia por que no canta ni una chingada”, “Bienvenida al bus de J Balvin, dónde todos se pueden subir!!! Mejor dicho, COLGAR porque son tan “talentosos “ que ya nadie los recuerda”, escribieron algunos.

Por su parte, J Balvin no se ha pronunciado sobre las críticas de la vedette y sobre BZRP Music Session Vol. 49, la cual lleva más de 40 millones de reproducciones en tres días, se limitó a parafrasear una de sus canciones que dice “Los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad”. Además, ha dejado claro que actualmente está enfocado en sus proyectos y familia.

