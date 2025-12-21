Muere Ada Zeidler, hermana mayor de George Clooney, tras luchar contra el cáncer

Los Ángeles, Estados Unidos.- George Clooney ha anunciado el fallecimiento de su hermana mayor, Adelia "Ada" Zeidler, quien murió a los 65 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer. El actor emitió un comunicado a través de la revista People en el que expresó su dolor por la pérdida."Mi hermana, Ada, era mi heroína", declaró el protagonista de "Ocean's 11". "Enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca conocí a nadie tan valiente. Amal y yo la extrañaremos terriblemente". Según el obituario publicado, Zeidler nació en Los Ángeles en 1960 y "murió pacíficamente rodeada de las personas que amaba" en un centro médico.

Era residente de Augusta, Kentucky, localidad donde creció junto a su hermano menor. La fallecida deja a sus padres, Nick y Nina Bruce Clooney, a sus hijos Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga, a su esposo Kenny, a George y su esposa Amal Clooney, además de "varios tíos, tías y primos", según el comunicado fúnebre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Zeidler había enviudado anteriormente de Norman Zeidler, quien falleció en 2004. Ada Zeidler se desempeñó como profesora de arte en educación primaria y fue reconocida como National Merit Scholar durante su etapa en la escuela secundaria. El obituario destaca que era una apasionada de la lectura y mantenía una vida privada alejada de los reflectores que acompañaban la carrera de su hermano. En 1987, Zeidler contrajo matrimonio con Norman Zeidler en una ceremonia en la que su tía, la legendaria cantante Rosemary Clooney, ofreció una actuación musical, mientras George participó con una lectura de las Escrituras, según informó People.Aunque llevaba una existencia discreta, Ada asistió a la boda de su hermano con la abogada de derechos humanos Amal Clooney en Venecia, Italia, en 2014.