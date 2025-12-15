George Clooney llega a un pacto con su pareja para no besar a más actrices

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense George Clooney , uno de los galanes más emblemáticos de Hollywood, parece estar listo para cerrar definitivamente ese capítulo de su carrera.

A sus 64 años, el intérprete ha dejado claro que ya no se ve protagonizando historias románticas ni compartiendo escenas de besos en la gran pantalla.

Según reveló en una reciente entrevista con el Daily Mail, Clooney tomó esta decisión tras llegar a un acuerdo con su esposa, la reconocida abogada de derechos humanos Amal Clooney, con quien está casado desde 2014 y con quien tiene mellizos.

El actor aseguró que, a partir de ahora, no planea besar a ninguna actriz en sus futuros proyectos cinematográficos.

“He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman. Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más”, comentó el protagonista de títulos icónicos como O Brother, Where Art Thou? (2000), Ocean’s Eleven (2001) y la exitosa serie ER, producción que lo catapultó a la fama internacional en la década de los noventa.