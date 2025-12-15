  1. Inicio
George Clooney llega a un pacto con su pareja para no besar a más actrices

En una entrevista con el diario Daily Mail, el actor y director apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 12:42
Esta no es la primera vez que Clooney se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

 Foto: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense George Clooney, uno de los galanes más emblemáticos de Hollywood, parece estar listo para cerrar definitivamente ese capítulo de su carrera.

A sus 64 años, el intérprete ha dejado claro que ya no se ve protagonizando historias románticas ni compartiendo escenas de besos en la gran pantalla.

Según reveló en una reciente entrevista con el Daily Mail, Clooney tomó esta decisión tras llegar a un acuerdo con su esposa, la reconocida abogada de derechos humanos Amal Clooney, con quien está casado desde 2014 y con quien tiene mellizos.

El actor aseguró que, a partir de ahora, no planea besar a ninguna actriz en sus futuros proyectos cinematográficos.

“He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman. Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más”, comentó el protagonista de títulos icónicos como O Brother, Where Art Thou? (2000), Ocean’s Eleven (2001) y la exitosa serie ER, producción que lo catapultó a la fama internacional en la década de los noventa.

Y no es la primera vez que Clooney se pronuncia sobre este giro en su carrera. Tal como recordó Variety, en marzo pasado el actor ya había adelantado su postura durante una entrevista con el programa estadounidense 60 Minutes.

En esa ocasión fue contundente al afirmar que no busca competir con actores mucho más jóvenes ni seguir encabezando relatos románticos.

“Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas”, expresó entonces el también director y productor, responsable de filmes aclamados como Good Night and Good Luck (2005).

Con esta decisión, Clooney reafirma su intención de evolucionar profesionalmente, enfocándose en papeles más acordes a su etapa de vida y dejando espacio a las nuevas generaciones, mientras continúa consolidando su legado como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

