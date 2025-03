¿George Clooney no hará más películas románticas? Esto dijo el actor

Nueva York, Estados Unidos.- El actor estadounidense George Clooney , considerado uno de los más atractivos de Hollywood en la década de los 2000, asegura que a los 63 años ya no hace películas románticas porque no quiere competir con protagonistas de 25.

"Miren, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años", dijo el actor oscarizado. "Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas", precisó Clooney.

El intérprete de "Good Night, and Good Luck" (Buenas noches y buena suerte) hizo estas declaraciones en el popular programa "60 minutos" de la cadena CBS donde además de cine y teatro, también realizó algunos comentarios sobre la situación política de su país.

Según recuerdan medios especializados, su última comedia romántica fue "Ticket to Paradise" de 2022, con Julia Roberts, que recaudó la considerable suma de 168 millones de dólares en taquilla mundial.