Residente afirma que J Balvin es ridículo y no tiene talento

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La polémica entre Residente y J Balvin sigue más viva que nunca. Ahora el puertorriqueño dijo que el colombiano envidia el éxito de Bad Bunny y que es un ridículo sin talento.

Durante una entrevista para Molusco TV, René Pérez, reveló detalles de la tiradera que lanzó a Balvin por ser “falso” y “sinvergüenza” por ver al género urbano como un negocio y no como un arte.

También criticó que Balvin subiera historias de su madre en el hospital como para que no lanzara la tiradera. “Eso no está bien. En mi casa rezamos por la mamá de él, hasta yo”.

Al ser interrogado por la supuesta envidia que tiene por Balvin, Residente afirmó que por la única persona que se sentiría así sería por Bad Bunny que está haciendo historia en este momento.

“Si yo estuviese mordido (envidioso) de alguien estaría de Benito que es el más cabrón en este momento”, sostuvo.

“Pero no por alguien como él que es un charro (ridículo) y no tiene talento, no le mete, no escribe. Solo tiene talento para hacerle creer que tiene talento y tiene talento para el negocio. En la industria de la música tienes que ser un poco sinvergüenza en el sentido que no te importan algunas cosas y para eso el es rápido”, agregó.

Residente, dijo que hace un tiempo fue a un concierto del “Conejo malo”: “Yo me siento contento yendo y viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le tiene una envidia enorme”.

De igual forma, Pérez aseguró que no tiene nada en contra de Balvin y dejará que él siga haciendo su dinero, pero envió mensaje donde le pidió que no lo mencionara en nada.

“Mi consejo para él es que lo ignore y siga con su carrera y no me mencione en nada y que no siga burlándose con lo del hot dog que ya la gente sabe la historia y yo me quedo tranquilo”, aseguró.

Mensaje de odio

El cantante Danny Ocean criticó al puertorriqueño por su mensaje de odio enviado a J Balvin en un momento en que el mundo atraviesa una guerra.

“Una persona tan culta y con tantos premios y Grammys ganados me sorprende que tenga tan mal timing para sus releases. Un mensaje de odio en un momento donde hay más odio alrededor del mundo había aún mucho más de ti René”, inició diciendo en su mensaje.

Añadió: “Sí, mataste con la lírica, recibiste los comentarios que querías, pero espero que seas consciente del eco que haces con este mensaje justo en estos tiempos. El silencio también es parte de la música”.

Ocean no ha sido el único famoso que se pronunció sobre el tema, también lo hizo el cantante Ricardo Montaner, quien calificó el tema como una “masacre innecesaria”.

“Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió el intérprete de “Tan enamorados”.