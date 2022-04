Filtran foto de Ángela Aguilar junto a famoso compositor

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- ¿Un romance? Imágenes de la cantante Ángela Aguilar junto al compositor Gussy Lau fueron viralizadas en las redes sociales.

Fue a través de Twitter que se filtraron fotografías de la famosa del Regional Mexicano muy cerca de su presunto novio que sería 15 años mayor que ella.

En la foto aparecen tocando sus lenguas y con sus rostros muy cerca, posando para una selfie.

René Humberto Lau Ibarra sería el verdadero nombre del supuesto novio de Aguilar, quien se habría unido al equipo de trabajo de Pepe Aguilar.

El joven de 33 años habría llegado a formar parte del staff Equinoccio Record en marzo de 2021 y desde entonces habría forjado una estrecha relación con la joven cantante.

Según explica la cuenta “Reina Venenosa”: “Pues me llegó esta foto de Ángela Aguilar con su novio Gussy Lau, un compositor mexicano. No es por nada Pepe Aguilar, pero cuide a su princesa porque no tiene buena fama el joven, dicen que le tira el perro a todo lo que se mueve”.