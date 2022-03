Las exigencias de Ángela Aguilar para su camerino en cada concierto

Aguilar, también reveló en una entrevista al programa “Ventaneando” cuál es su ritual antes de subirse al escenario.

Según la intérprete de “Dime cómo quieres” antes de salir a cantar se aparta y se toma un tiempo para ella.

“Tengo un punto, unos 10 minutos antes de salir a cantar, donde nadie me puede tocar y estoy yo sola en una esquina, casi, casi castigada, concentrada, pensando, proyectando lo que quiero y ya después salgo a cantar”, confesó.

Además, reveló que el maquillaje es esencial para ella porque es como su capa de “Superman”. Sus vestidos típicos también juegan un rol importante para sentirse cómoda en sus presentaciones.

Aguilar, ha dejado claro que lo único que sabe hacer es cantar, por que cuando se sube al escenario se siente como en “casa”.

“Creo que es lo único que sé hacer en la vida y lo digo en el mejor sentido del mundo, no diciendo: ‘Como es lo único, es lo que voy a hacer’. No. Siento que socializar, entrevistas, ir a comer, salir, no sé, yo no sé hacer esas cosas, pero me subo a un escenario y me siento en casa”, afirmó.