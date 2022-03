$!Astrid Madrid, la joven hondureña que se prepara para ganar Tengo Talento Mucho Talento en EEUU

¿Quién es Astrid Madrid?

Soy una apasionada joven por la música. Desde muy temprana edad he crecido escuchando música y sintiendo ese instinto que me genera la música.

En mi entorno siempre ha estado la Iglesia (Católica). Siempre he cantado dentro de la iglesia, pero hasta hace pocos años es que he ido perfeccionando este talento y he ido mejorando la calidad de mi voz.

Actualmente se me han abierto muchas puertas en este ámbito, pero la más grande ha sido la de ahorita. Tuve la oportunidad de grabar con un argentino muy reconocido, una canción que se llama Can´t help falling in love.

Soy una estudiante de excelencia académica, actualmente curso mi último año de colegio. Estoy estudiando Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

¿Podría decirse que desarrollaste tu talento gracias a tu participación en la iglesia?

Sí, dentro de la iglesia primero y luego dentro de actividades familiares. He crecido en una familia bastante acogedora, unida y que me ha apoyado siempre en eso.

¿A qué edad comenzaste a identificarte con la música?

Desde los seis años de edad dice mi mamá que yo descargaba juegos en su teléfono de piano y me ponía a jugar, así sacaba mis primeras canciones de niña. La primera presentación se dio porque mi núcleo familiar ya miraba mi instinto por la música y dijeron: ‘cantá en la reunión’. Pues recuerdo que canté y desde entonces ya es parte de mí, de mi vida, de mi día a día.

+El actor Ron Jeremy deberá someterse a exámenes psiquiátricos

¿Aprendiste a cantar de manera empírica?

Ha sido todo un proceso. El amor, la pasión y la vocación la he traído desde pequeña. Con el tiempo vas perfeccionando las notas, el tiempo y todo lo que requiere una canción. No todo es cantar y tener una buena voz, sino sentirla, ser apasionada y tener buenas técnicas vocales. Eso es algo que he ido desarrollando y aprendiendo conforme ha pasado el tiempo y he tenido experiencias.

¿Tocas algún instrumento?

Toco varios instrumentos. Actualmente estoy aprendiendo a tocar marimba (y) ukelele. Puedo ejecutar muy bien el piano y la guitarra.

¿Cómo te describes más allá de tu talento por la música?

Fuera del ámbito musical me describo como bastante positiva, alguien a quien le gusta impulsar a las demás personas, ser un ejemplo a seguir para la juventud, una persona sencilla. Apasionada no solamente en la música, sino también en mis estudios porque soy super dedicada a mis tareas, al colegio y a Dios.

¿Cómo audicionas para Tengo Talento Mucho Talento?

A través de mi familia. Tengo una tía que siempre me dijo: ‘usted es capaz de lograrlo. Tiene muchísimo talento. Yo sé que Dios le va a abrir puertas, pero inténtelo’. En ese momento no me sentía como preparada todavía vocalmente o artísticamente para lanzarme.

Y pues, hace poco estuve buscado información sobre este programa y me di cuenta que se abrían nuevas audiciones. El mismo día que vi esa imagen, digo: ‘Es mi momento. Estoy preparada y que se haga lo que Dios quiera’. Ahí es cuando audicioné. El mismo día respondieron mi mensaje y quedamos en programar una audición por Zoom. Pasé esa audición exitosamente y ahí es cuando me empezaron a contactar para poder volar a Los Ángeles.