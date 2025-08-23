Partido tiktokers
Así fue el asalto en el que murió el jefe de Inteligencia del INP
El jefe de Inteligencia del INP fue asesinado a disparos por presuntos asaltantes en la colonia Los Laureles de la capital.
Cortesía
23 de agosto de 2025 a las 08:38
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Captan a asaltantes que mataron a Frank Morris en otro robo en la capital
Redacción
Videos sucesos
Así fue el asalto en el que murió el jefe de Inteligencia del INP
Cortesía
Videos sucesos
Macabro hallazgo en la capital: hombre ensabanado es encontrado en Las Casitas
Estalin Irías
Videos sucesos
Juan Diego Zelaya advierte riesgo en relaciones con EE. UU. por denuncias de narcotráfico
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Llegan a la DPI los tres arrestados por supuesto plan contra expresidente Zelaya
Estalin Irías
Videos sucesos
En misterio detención de tres acusados de planear atentado contra "Mel" Zelaya
Estalin Irías
Videos sucesos
Retiran restos de familia fallecida en accidente en kilómetro 7 carretera a Olancho
Estalin Irías
Videos sucesos
Lorena Cálix: “Hacemos lo posible para que entrega de cuerpos no se demore”
Estalin Irías
Videos sucesos
Menores desaparecidas en SPS habrían sido citadas por desconocido vía TikTok
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Crimen contra estudiantes del Intae fue ordenado por líder de la Pandilla 18
Grupo OPSA
Videos sucesos
Candidato nacionalista Mario Reyes es raptado y rescatado junto a sus acompañantes en Santa Bárbara
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Familiares de diputado de la FFH sobreviven a accidente en peligroso socavón de la carretera a Las Manos
Juan Flores