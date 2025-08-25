Flores Lanza, Redondo y otros funcionarios con familiares en cargos diplomáticos

Familiares de varios funcionarios de gobierno fueron nombrados en cargos del Escalafón Diplomático aunque estos no tuvieran una carrera diplomática. Conozca algunos de ellos a continuación.
Enrique Fernando Flores Dubón, cónsul de Honduras en Carolina del Norte. Es hijo del asesor presidencial Enrique Flores Lanza y de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sonia Marlina Dubón.
Harold Efraín Burgos Castro, embajador de Honduras en Japón. Es sobrino de la presidenta Xiomara Castro.
Juan Carlos Hernández Gutiérrez, cónsul general de Honduras en San Luis Potosí, México. Hijo de Doris Gutiérrez, designada presidencial.
Linda Margarita Redondo Marini, embajadora de Honduras en Chile. Es sobrina de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.
María Alejandra Zelaya Rosales, cónsul en Pensilvania quien fue ascendida a secretario de primer rango. Es hija del exdiputado Carlos Zelaya Rosales, quien es cuñado de la presidenta Castro. En ese sentido, María Alejandra es sobrina de la mandataria.
Nicole Alejandra Vaquero Blanco, representante en el consulado de Honduras en Guatemala. Es hija de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Roger Alejandro Isaula Quesada, sobrino del embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Quesada. Es representante alterno de Roberto Quesada ante la OEA.
Semma Julissa Gutiérrez Villanueva, cónsul de Honduras en Los Ángeles. Es hija de Semma Julissa Villanueva, viceministra de la Secretaría de Seguridad.
Doris Elena Padilla, representante del consulado de Honduras en Tampa, Florida. Es hija de Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula quien participará en las elecciones generales con el objetivo de volver a estar al mando de la municipalidad.
Antes de su renuncia como Canciller, Eduardo Enrique Reina aprobó el ingreso al escalafón de su esposa Karen Patricia Cis Rosales y su familiar Elean Michell Cis Rosales.