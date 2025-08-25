Video: Matan a guardia de seguridad afuera de un supermercado en Olanchito, Yoro

Olanchito Yoro.- En la mañana de este lunes -25 de agosto- un guardia de seguridad fue asesinado a disparos por sujetos armados a bordo de un vehículo en las afueras de un supermercado en el municipio de Olanchito, Yoro. El fallecido fue identificado como José Luis Arita, de 50 años de edad, quien tenía asignado custodiar un camión repartidor que se encontraba estacionado en el supermercado ubicado en la colonia Libertad Sur.

En el video, un hombre encapuchado y otro con una gorra roja con pistolas en sus manos se bajaron de una camioneta blanca para atracar al camión repartidor. Arita, intentó sacar su arma de fuego para defender a sus compañeros, pero los malhechores se aproximaron a él para dispararle, desplomándose por las heridas. Los criminales se subieron a la camioneta para huir de lugar, mientras otros hombres se acercaron para auxiliar a José Luis Arita. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El hecho fue repudiado por la comunidad, quien demanda justicia y más seguridad ante la criminalidad que doblega a los pobladores. Más tarde, llegaron agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense para iniciar las investigaciones y el levantamiento cadavérico respectivo. No obstante, la familia de Arita y otras personas, en su molestia, no permitieron que se llevaran los restos de la víctima.

Lunes violento