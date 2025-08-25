Fidelina Portillo, joven que fue apuñalada tras pleito por unos audífonos en Comayagua

Fidelina Portillo Hernández, una joven de tan solo 19 años de edad, fue asesinada el pasado domingo -24 de agosto- en la aldea San Isidro, municipio de Ajuterique, en el departamento de Comayagua, tras una pelea con una "amiga", por unos audífonos.
De acuerdo con el relato de testigos, la víctima había llegado hasta el lugar, para reclamar unos audífonos que presuntamente estaban en poder de su amiga, menor de edad.
Vecinos relataron que, antes de la tragedia, se escucharon altercados y ofensas en medio de la discusión.
Algunos mencionaron haber oído los gritos de Fidelina: “¡Devolveme mis audífonos!”, “Hija de pu**” y “Ayúdenme, por favor"
De manera preliminar se maneja que una de las dos involucradas en la discusión, que terminó en un pleito mortal, portaba un cuchillo.
Ante la situación, vecinos tuvieron que reportar a la policía lo que estaba pasando. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues tras el forcejeo entre las involucradas, Fidelina terminó gravemente herida.
El reporte de las autoridades municipales indica que la víctima recibió varias puñaladas en el pecho. Las heridas le causaron la muerte casi de manera inmediata.
Agentes de la Policía Nacional, junto con integrantes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cadáver.
Cabe mencionar que las autoridades detuvieron a la joven que le quitó la vida a Fidelina. Su identidad todavía no ha sido revelada, ya que es menor de edad.
Tras su aprehensión, la sospechosa fue trasladada hacia las instancias correspondientes donde permanecerá bajo custodia mientras responde por el crimen.
Por su parte, familiares, amigos de Fidelina Portillo se encuentran consternados por su muerte, en especial porque deja a una niña pequeña. "Que Dios le dé consuelo a su familia, principalmente a su madre y a la niña que deja", manifestó Saraí Rivera, quien conocía a la víctima.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se dieron los hechos que terminaron en la muerte de la joven de 19 años. El caso sigue causando revuelo en redes sociales.