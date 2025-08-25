Tiene una hemorragia pulmonar: Nelsy López, la joven que se cayó de la rueda de Chicago en Copán

Una madre de 22 años cayó desde una rueda de Chicago el pasado 16 de agosto, por lo que fue trasladada con graves lesiones al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
La tragedia ocurrió en Santa Rosa de Copán. López sufrió múltiples heridas, siendo la más grave en su columna. Según sus familiares, requiere medio millón de lempiras para poder ser operada.
La joven es madre de un niño de cuatro años. Aunque su accidente ocurrió el 16 de agosto, aún no ha podido ser intervenida quirúrgicamente debido a un sangrado en sus pulmones, según confirmó su madre.
Por las graves heridas y los elevados costos de su recuperación, familiares y amigos han decidido recolectar dinero para ayudarla.
Las cuentas habilitadas por la familia son: 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa, ambas a nombre de José Evelio Fúnez.
"Me dijeron que la van a operar cuando pare el sangrado", expresó Lilian López, madre de la joven de 22 años.
En un principio se dijo que los dueños de los juegos mecánicos no estaban haciéndose cargo del accidente, sin embargo, la madre de la afectada confirmó que recibieron 30,000 lempiras.
¿Cómo sucedió la tragedia? El pasado 16 de agosto, la joven disfrutaba de los juegos junto a una amiga cuando ocurrió la caída. Existen dos versiones de lo sucedido. "Nos dijeron que eran para los gastos del hospital y que nos ayudarían con la operación", contó la madre de Nelsy Melissa.
La amiga de la joven relató que un empleado retiró la barra de seguridad, lo que provocó que ella cayera al suelo. Sin embargo, el trabajador aseguró que fue la propia víctima quien ocasionó el accidente.
"Ella levantó la barra de seguridad sin esperar su turno y terminó cayendo. Lo único que tenía que hacer era esperar a que le indicara la salida y entonces yo le levantaría la barra", afirmó el empleado a un medio de comunicación.