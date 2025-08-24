¿A qué programas pueden aplicar los hondureños tras cancelarse el TPS?

Tegucigalpa, Honduras.- Con la decisión judicial que pone fin a la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños por parte del gobierno de Donald Trump, muchos inmigrantes quedan a la deriva sobre lo que ocurrirá con ellos y la vida que han formado en ese país por más de 20 años. El gobierno estadounidense les ofrece a los hondureños que quedaron sin TPS la oportunidad de autodeportarse, e incluso los insta a utilizar la aplicación CBP One. Sin embargo, existen algunas alternativas y programas a los que los hondureños se pueden apegar para tratar de mantener su vida en Estados Unidos.

Alternativas tras cancelación del TPS

Asilo

Si teme regresar a Honduras por los altos niveles de inseguridad y violencia que imperan en el país, además de que podría ser víctima de persecución, está la opción de pedir asilo que otorga protección. Cabe mencionar que se debe comprobar a través de evidencia documentada. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), existen dos formas de solicitar asilo: una de ellas es afirmativo, cuando el inmigrante no está en proceso de deportación, y el asilo defensivo, que se presenta durante una audiencia ante un juez de inmigración tras iniciarse el proceso de remoción.

Visas U y T:

Este tipo de visa está disponible para víctima de ciertos crímenes graves que cooperan con las autoridades. En el acaso de los solicitantes de la Visa U, está reservado para las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas. Cabe mencionar que el crimen ocurrió en los Estados Unidos o violó las leyes de Estados Unidos. En el caso de la Visa T es un beneficio temporal de inmigración que permite que algunas víctimas de una forma severa de trata humana permanezcan en Estados Unidos durante un máximo 4 de años si han ayudado a las agencias del orden público en la detección, investigación o enjuiciamiento de actos de trata de personas o que cualifican para una excepción o una exención, según la USCIS. Bajo la ley federal, se considera una “forma severa de trata” de trata sexual y trata de mano de obra.

Green Card:

Residencia permanente a través de un familiar: Si es familiar inmediato de un ciudadano estadounidense (cónyuge, hijo soltero menor de 21 años o padre de un ciudadano estadounidense mayor de 21 años) -Otro familiar de un ciudadano o residente: Es decir, familiares de un ciudadano estadounidense (El hijo soltero de un ciudadano estadounidense que tiene 21 años de edad o más; Hijo casado de un ciudadano estadounidense, Hermano de un ciudadano estadounidense que tiene al menos 21 años de edad. De igual forma, los familiares de un residente permanente: (El cónyuge de un residente permanente legal; El hijo soltero menor de 21 años de un residente permanente legal; El hijo soltero de un residente permanente legal que tiene 21 años de edad o más). -Prometido: El prometido de un ciudadano estadounidense o en calidad de hijo de un prometido de un ciudadano estadounidense.

Laboral

Una oferta de trabajo de un empleador estadounidense podría ayudar a ajustar el estatus a través de una petición laboral.

Acción diferida: