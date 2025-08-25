Cortes de energía este martes 26 de agosto en Honduras: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía en el Distrito Central y otras zonas del país, programados para este martes 26 de agosto. Según la empresa energética, las interrupciones se deberán a trabajos de mantenimiento y reparación de fallas, con la finalidad de "mejorar el servicio". A continuación le detallamos es listado completo de todas las zonas que estarán si energía eléctrica por varias horas este martes.

Distrito Central de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Colonia Palmira, la Plaza Benito Juárez, y las embajadas de Brasil y Estados Unidos. También habrá cortes de energía en partes de la colonia San Carlos y la avenida La Paz y sus áreas cercanas. Barrios El Bosque, El Edén, Guanacaste, La Reforma, El Manchén, y San Pablo, así como el Mercado San Pablo, la Marina Mercante y la Escuela José Cecilio del Valle. En estas zonas no habrá fluido energético de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tampoco habrá luz en las colonias Viera, Jacarandas, Marichal, Canaán, Guillén, Santa Rosa, Suazo Córdova, Bolívar, Las Joyas, Villa Delmy, Modesto Rodas Alvarado, y Las Minitas. Hotel El Picacho, bulevar Casamata y el Cuartel Policial Casamata, el Campus Unicah, los antiguos cines Aries y Tauro, bulevar El Rincón, la residencial Leona del Rincón y partes de Reparto Arriba y Reparto Abajo, colonia 21 de Octubre (sectores 4 y 5) y las Villas del Río.

Jesús de Otoro, Intibucá: de 06:00 a. m. a 08:00 a. m.

Bulevar Suyapita, bulevar Santa Marta, bulevar San Miguel, colonia Mata, colonia Los Militares, El Socorro, Jesús de Otoro, Meambar, La Trinidad, Agua Dulce, Cerro Blanco, Santa Cruz del Dulce, Santa Rita de los Imposibles, El Porvenir, Balibrea, Masaguara, Quiraguira, Maye, San Jerónimo, San Isidro Intibucá, San Francisco, Los Alpes, Hospital Evangélico, Centro de Salud Gustavo Boquín, Generación Puringla, El Socorro, La Germania, Aguas del Padre, Buenas Casas, parte del centro de Siguatepeque y zonas aledañas.

Siguatepeque: de 06:00 a. m. a 08:00 a. m.

Ciudad de Siguatepeque, El Zapote, Birichiche, Loma Larga, Santa Rosa, Los Hornos, Pazo Hondo, Macaruya, Barrio Santa Martha, La Carretera, Potrerillos, El Achiote, Buenos Aires#2, Buena Vista, Desvió a la Esperanza, Don Tiki, Granja D’Elia, Mall Uniplaza, Wendys, Texaco Valeriano, Granjas Cargil, Bo. El Carmen, San Juan, Colonia Las Américas, Mall Beit-Jala, Mercado San Juan, Esnacifor, Maxi Despensa, Aldea San Isidro El Rosario, Puente en Curva, Pozo Azul, La Cañada, Corralitos, La Danta, La Tigra, Guachipilin, Las Lagunas, San José de Pane, El Hormiguero y zonas aledañas. Santa Rita, Santa Bárbara 8:00 a.m - 4:00 p.m.,Santa Bárbara (Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito), El Níspero (Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz.) La Arada (El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena. Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Cablotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante). Nueva Celilac (Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio). San Nicolás (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Rersumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros. Las Flores.) Atima (Lempa, San Pedrito, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo), San Bartolo, El Naranjito (Pompoa), Hidro Generadora Pencaligue, Oficina Utcd.

San Pedro Sula: de 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

La ENEE anunció cortes de energía en colonia Intersindicales (Sitratelh, Sitraunah, Sitraplash, Sitraihss), Colonia Serán, Residencial Casa Maya I, III y IV Etapa, Residencial El Portal, Residencial El Doral, Residencial Los Cedritos, Instituto Honduras Corea. Esparta, Atlántida 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Aldea Siempre Viva, Aldea Lombardía, Aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, Aldea El Suspiro, Aldea Los Cerritos, Aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, Municipio de Esparta.

El Progreso y Tela: de 8:00 a.m. - 4:00p.m.

Aldea Las Delicias, aldea Toyos, aldea La 34, aldea El Naranjo, aldea El Aguacate, aldea El Portillo Delicias, Pajuíles, Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, aldea Planes. El Progreso, Tela, El Negrito , 8:00 a.m. - 4:00 p.m.aldea Guaymón, aldea Gonzales Maldonado, Centro Turístico Tío Dolmo #2, aldea Pooler, Restaurante Valle Encantado, aldea La Colorada, Restaurante Tío Dolmo, Palcasa, aldea El Castaño, aldea Guaymitas, aldea Las Delicias del Jute, aldea La 40, aldea La 28, aldea La 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo. Aldea El Coco, Viveros de Hondupalma, aldea La 36, aldea San Antonio, Oficinas de Hondupalma, Col. El Cristal, Col. Lempira, aldea La 37, aldea Bellavista, aldea La 35, aldea Ciudad Guaymas, Santa Inés, aldea La 39, aldea Los Catrachos, aldea Batán, aldea Cebú, aldea Estéreo de Indio, aldea La Compuerta, aldea Pajuíles. Aldea El Guay, aldea Urraco Pueblo, Camo Cobahsa, aldea Mocúla, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, aldea Pavón 1 y 2, aldea Veracruz, aldea Las Chumbas, aldea La Fragua, aldea Mezapa, aldea Los Laureles, aldea Las Tomasas, aldea Tolóa, aldea Treintidós y Medio, Sector Sur de Villa Franca, aldea Veracruz.

Tela de: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Tela, Arizona y Esparta, Atlántida. Morazán, Yoro: (L309 Sector Lean), Gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, Talleres de las aldeas Sos, colonia Venecia, colonia Villas del Carmen, colonia El Edén, bulevar El Sauce, aldea Lancetilla, bulevar El Campo Elvir, bulevar Miramar, bulevar La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, colonia Grandt, bulevar Hiland Creek (Sur), aldea Piedras Gordas, aldea Cedros, aldea Cabeza de Indio, bulevar El Retiro, bulevar La Laguna, colonia 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna. Col. Las Lomas, Res. Florens, colonia Nuevo Amanecer, aldea Km.4, colonia Quebrada de Arena, aldea El bulevar, aldea La Ensenada, bulevar Delicias (Triunfo de la Cruz), aldea Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, aldea Km. 7, aldea Km. 8, aldea Las Palmas, aldea San Martín, aldea 3 de Mayo Cedros, aldea Km. 12, Matas del Atlántico, aldea La Leona. Aldea Hicaque, aldea Planes de Hicaque, aldea Planes de Tiburón, aldea Km. 16, aldea Km. 17, aldea Sisama, aldea San Francisco de Saco, aldea Tiburones, colonia Ayala, aldea Coloradito, municipio de Arizona, colonia San Alejo (Arizona), colonia Brisas de Lean (Arizona), aldea Santa María, aldea La Suiza, desvío Lean (Lean Hacia Arriba), aldea El Empalme, aldea Hilamo Nuevo, aldea Hilamito, aldea Hilamo Viejo. Aldea El Retiro, aldea Mezapa, colonia El Eden (Mezapita), aldea Mezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, colonia Reyes (Mezapita), colonia Suyapa (Mesapita), aldea El Astillero, aldea Matarras, aldea Las Lomas, aldea La Aurora, aldea El Guayabo, colonia La Guillen (San Jose de Texiguat), aldea San Jose de Texiguat, aldea La Bomba, aldea Nueva Florida, colonia Satélite (Nueva Florida), aldea La Union Santa Fe, aldea Lempíra, aldea La Concepción. Aldea Buena Vista, aldea Buena Vista (El Barro), aldea La Yusa, aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico), aldea El Coco, aldea Las Piedras, aldea Santa Lucia, aldea Mojimán, aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba, aldea San Juan Lempira, aldea El Zapote, aldea Las Delicias, aldea Las Suyapas, aldea Morazán, aldea El Dorado, (Desvío Lean Hacia La Ceiba), aldea Río Chiquito. Aldea Barranquía, (Desvío Lean Hacia Abajo), aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, aldea Paris de Lean, aldea Flores de Lean, aldea Las Delicias del Cacao, aldea Ceibita Way, aldea El Sitio, aldea Colorado Barra, aldea Nueva Goo, aldea Cayo Venado, aldea Las Rositas, aldea Sombra Verde, aldea Campo Nuevo, aldea Wachipilín, aldea La Tarraloza (Esparta), aldea Agua Caliente. (L309 Sector San Alejo): colonia Ruth García, colonia Milenium Etapa II y III, aldea Km. Hospital Tela Integrado, Zona Militar 4 Batallón, colonia 19 de Julio, colonia Solidaridad, Res. Yamil, Res. Venecia, Urbanización Venecia, Res. Las Palmas I y II, barrio Venecia, aldeas Sos Infantiles, colonia Milenium Etapa I y II, Urbanización Andino, bulevar Las Brisas, bulevar La Curva, Res. Porto Bello, bulevar Buena Vista, colonia 15 de Enero, colonia Sitraterco, colonia Romero Larios, colonia Monte Fresco, Residencial Santa Isabel, Res. Zacapa, colonia San Alejo, bulevar El Paraíso, colonia 4 de Enero, Res. Pelicán. Colonia Municipal, colonia Flores del Paraíso, colonia Murillo, aldea Nuevo San Juan, aldea San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantation, aldea Tornabe, bulevar Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, bulevar Webarich, bulevar Water Tank, bulevar La Isla. Bulevar Los Profesores, bulevar El Centro (Norte), barrio El Centro (Sur), bulevar San Antonio, bulevar San José, colonia Ciudad Perdida, bulevar La Estación, bulevar Morazán, bulevar Suyapa, bulevar Buenos Aires, colonia Sitramedyhs, bulevar Lempira, bulevar Terencio Sierra, colonia Beatriz Thibaud, bulevar Hiland Creek (Norte).

La Ceiba: de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.