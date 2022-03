DJ Nando HN: “Me gusta el feeling de controlar a tantas personas por medio de la música”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “A mí la música me gusta desde que tengo uso de razón. Antes de ser DJ (disc-jockey) tocaba en un grupo musical que siempre llegaba al negocio de mis papás”... recordó Fernando Ávila al otro lado del teléfono. Su autenticidad, personalidad fresca y amabilidad salieron a flote al sostener una amena conversación con EL HERALDO en el marco del Día Mundial del Disc Jockey o DJ como se le conoce popularmente en la actualidad. A sus escasos 22 años, este hondureño oriundo de Puerto Cortés ha conseguido destacarse en diversas plataformas sociales haciendo lo que más le apasiona: la música. El joven, mejor conocido como DJ Nando HN, ya suma alrededor de 2.8 millones de seguidores en la red social TikTok, perfil donde ha logrado -gracias a sus mezclas musicales- 36.8 millones de likes. Y aunque comparte la opinión de muchos otros creadores de contenido nacionales, quienes hacen alusión a la terrible fama que se le ganan los tiktokers, Fernando aseguró a este rotativo que de cualquier trabajo o pasatiempo, siempre se puede sacar un resultado positivo. Adentrémonos en su historia a continuación.

Un hijo ejemplar

Desde muy pequeño, Fernando conoció el valor del trabajo y de cada una de las facilidades que su familia le proporcionaba. Hombro a hombro con sus padres y hermanos ayudó al desarrollo del negocio familiar: un restaurante de más de 28 años de existencia. ¿Quién es Fernando? Es una persona que le gusta ser bastante confiable, una persona tranquila, que siempre ha trabajado al lado de sus padres en el negocio familiar. Siempre le ha gustado hacer cosas nuevas, no se queda siempre en una sola cosa y, aparte de todo eso, también es estudiante. +Paty Navidad rompe en llanto por su padre: ‘Está entre la vida y la muerte’ ¿Qué carrera estudias en la actualidad? Ya días no estoy en la universidad, pero sí dejé casi a la mitad la carrera de Relaciones Internacionales en Unitec (Universidad Tecnológica Centroamericana). ¿Cómo era la vida de DJ Nando antes de incursionar en las redes sociales? Normal, como ahorita. Siempre de la casa al negocio, del negocio a la universidad. Todo normal. Simplemente, cuando llegó la pandemia fue donde creo que la mayoría de creadores de contenido surgieron. Yo no lo hice por ser conocido en redes, sino que fue -más o menos- como un golpe de suerte porque yo ya era DJ. Lo de las redes sociales fue de la nada. ¿De dónde nace tu pasión por la música? Antes de ser DJ tocaba en un grupo musical que siempre llegaba al negocio de mis papás. A mí me gustaba, era bien metido por así decirlo. Una de esas personas también me enseñó a tocar instrumentos. Después estuve dando clases, incluso, en la escuela donde yo estaba. Aprendí empíricamente a tocar música, nunca estudié (como tal) porque no se me cruzó por la mente de niño. Pero sí, mis papás siempre me apoyaron en todo y nunca me estancaron en que no iba a ser esto o lo otro. Ahí fue donde nació el sentimiento por la música. ¿Qué tipo de instrumentos aprendiste a ejecutar? Aprendí a tocar instrumentos de percusión como batería, congas, la güira... era un grupo tropical en aquella época, entonces era como más (orientado) al merenguito, la bachata, baladas... LEA: Productor de Televisa asegura que Vicente Fernández era un ‘controlador de la industria’

Ser DJ

El joven hondureño comentó a EL HERALDO que tras un viaje a la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos, su amor por ser DJ acrecentó. Allá, en tierras norteamericanas, conoció a un disc jockey que le permitió aprender el “eje y maneje” de lo que califica como un “trabajo”. “Vi cómo era el agite. Me gustó el feeling de controlar a tantas personas por medio de la música y que ellas quedaran agradecidas por el trabajo que uno hace: divertirlos”, expresó. ¿Cómo haces tu salto a TikTok? Yo inicio un mes después de que nos encierran (por la covid-19). Cuando empezó el confinamiento, después de no hacer nada en la casa, una amiga me dijo: ‘fijate que vi un muchacho que es DJ en TikTok’ (en aquel entonces solo habían como dos DJ en TikTok, hoy ya está lleno). Ella me dijo: ‘deberías de subir un video’. Yo lo subí y casi no funcionó, pero después de eso seguí subiendo más como comedia. De la nada un video se hizo viral y ahí aproveché. Seguí siendo constante y constante. Así fue como se dio. Una cosa es tocar instrumentos y otra es ser DJ, ¿cómo aprendes a hacer toda esta mezcla de temas que compartes en tus redes sociales? Sí, es diferente. Cuando uno está tocando música tiene que tener conocimiento y cierto sentido para los tiempos, los cambios, para los cortes, etcétera, y eso va de la mano con lo de ser DJ también. No es necesario ser músico para ser DJ, pero sí es un plus para poder hacerlo bien. DE INTERÉS: Pete Davidson reacciona a los ataques de Kanye: “No dejaré que nos sigas tratando así” ¿Tuviste algún tipo de aprendizaje externo para poder mejorar? Cuando empecé a ser DJ sí me costaba bastante, pero siempre hay personas a las que uno mira por medio de videos o uno ve a alguien en una discoteca y por medio de esa persona se va aprendiendo un poco más, o simplemente tutoriales en YouTube. En mi caso, varios amigos son DJ. Los conocí por medio de lo mismo y más que todo preguntando cómo se hacía. ¿Hay algún género musical por el que te inclinas o estás abierto a cualquier tipo? Estoy bastante, bastante seguro, que me gusta la música en general. Pero creo que si tendría que elegir podría ser la bachata, no porque me gusta bailarla, sino que me gusta bastante. Antes de hacer tu debut en las redes sociales, ¿ya te presentabas en eventos privados o discotecas? Sí, en eventos ya me presentaba. Dígamos que eran pocos los bares a los que yo iba. En San Pedro Sula me abrieron las puertas como dos bares y aquí en el Puerto también. En el mismo negocio de nosotros fue que yo empecé, porque tenemos varios restaurantes, aparte de decirles a mis papás ‘pongamos una disco’... ahí mismo fue que empecé como DJ.

Viralidad