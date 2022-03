Pete Davidson reacciona a los ataques de Kanye: “No dejaré que nos sigas tratando así”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Pete Davidson, el novio de Kim Kardashian, decidió dejar de guardar silencio por los constantes ataques de los que ha sido víctima en los últimos días del rapero Kanye West.

Los mensajes, que fueron filtrados por supuestos colaboradores del comediante, muestran a Pete tratando de reunirse con el exesposo de su novia para mejorar la situación.

Asimismo, le pidió que dejara de atacar a Kim porque ella es una excelente madre.

Además, le ofreció ayuda porque él también sabe qué es lidiar con problemas mentales, también le advirtió que lo que está haciendo con su familia es peligroso y los asustará.

Davidson, también le envió una fotografía de él supuestamente en la cama de Kim.

Aquí la conversación:

Davidson: “Hola, es Skete. Puedes por favor tomarte un segundo y calmarte. Son las 8:00 de la mañana y no debe ser así. Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que ella hace por sus hijos es increíble y eres demasiado afortunado que es la madre de sus hijos. He decidido que no permitiré que nos sigas tratando de esta forma y ya me cansé de quedarme callado. Por favor madura.

West respondió: “Oh, estás usando palabras obscenas. ¿Dónde estás en este momento?

Davidson: “En cama con tu esposa” y acompañó el mensaje con una fotografía de él en la cama.

West: “Estoy feliz de ver que estás fuera del hospital y de rehabilitación”.

Davidson: “Lo mismo digo. Es maravillo lo que esos lugares hacen cuando buscas ayuda. Deberías de intentarlo. Estoy en Los Ángeles por este día por si quieres dejar de ser un perrito en internet podemos hablar. No me asustas. Tus acciones son vergonzosas. Es muy triste cómo aruinas tu legado.

West: “Eres más que bienvenido de venir al servicio dominical”.

Davidson: “¿Por qué no nos encontramos después del servicio dominical y del juego de los Saints. Estaré en el BHH, podemos comer y platicar en mi habitación. En privado, uno a uno, de hombre a hombre. Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso y los va a asustar de por vida. Por favor maneja esta situación en privado, te lo ruego”.

West: “Si quieres verme ven al servicio dominical”.

Davidson: “Esto no es público amigos. No estoy aquí por las fotografías y la prensa. Que es lo que obviamente te importa. Mi oferta se mantiene. Me gustaría que maduraras por una vez en tu vida.

Dejáme ayudarte, yo sufrí con problemas mentales también y no es un viaje sencillo. No debes de sentirse así. No deberías sentir vergüenza de dejarte ayudar un poco. Estarás muy feliz y en paz.

No tienes idea de lo bueno que he sido contigo a pesar de tus acciones en mi contra. Dejé de hablar y de hacer bromas sobre ti en Saturday Night Live (SNL). Paré a los comediantes que hicieron eso porque no quiero que el padre de mis niñas se mire mal.

Tienen mi apoyo a pesar de que me trates como una mierda porque quiero que todo esté tranquilo, pero si me sigues presionando como lo has hecho en los últimos seis meses dejaré de ser bueno”.