Kim Kardashian habla de su romance con Pete Davidson

CALIFORNIA, ESTADOS.- Fue hasta varios días después de haber sido declarada soltera legalmente que Kim Kardashian habló por primera vez de su nuevo novio: Pete Davidson.

Después de varios meses de relación, la socialité reveló que Davidson aparecerá en la nueva serie “The Kardashians”, que protagoniza junto a sus hermanas y madre y se estrenará en Disney+.

Aunque aseguró que no ha filmado directamente con él, pero si Davidson está en un momento que ocurra un evento no le pedirá a la cámaras que dejen de grabar.

VEA AQUÍ: Comediante y actor, conoce Pete Davidson el nuevo amor de Kim Kardashian

“No he filmado con él y no me opongo a ello. Simplemente no es lo que hace. Pero si está ocurriendo un evento y él está allí, no le diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”.

En la entrevista a la revista Variety, Kim adelantó que en el show, que tendrá 40 episodios divididos en dos temporadas, sus fanáticos podrán ver cómo se conocieron con Pete, “quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que nuestros fans quieren saber”.

Añadió: “Estoy cien por cien abierta a hablar de nuestra relación, y obviamente lo hago”.

Se sabe que Kim y Pete se conocieron cuando ella condujo el programa Saturday Night Live (SNL). En uno de los sketch ambos tuvieron que besarse.

“Kim se ilumina cuando está cerca de Pete. Su química es fuera de serie y se fortalece cada día que pasa. Nadie puede recordar haberla visto sonreír y reírse tanto con un chico”, dijo una fuente cercana al Daily Mail cuando la pareja comenzó a salir en octubre de 2021.