¿Quién era Yeison Jiménez, cantante colombiano que soñó que moriría en un accidente de avión?

Yeison Jiménez, un famoso cantante de música popular colombiana, murió el sábado 10 de enero en un fatal accidente de avión cuando se dirigía a Medellín. Tras su fallecimiento circuló un video en el que confesó que soñó en tres ocasiones que iba a morir en un accidente aéreo.
Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.
Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Desde muy niño mostró interés por la música, especialmente por los sonidos populares que escuchaba en su entorno familiar. A los 7 años ya participaba en festivales y concursos de canto donde logró sus primeros reconocimientos.
Desde los 13 años comenzó a escribir sus propias canciones. Siendo muy joven se trasladó a Bogotá donde trabajó por varios años en un mercado donde ahorró la mayor parte de su dinero para financiar sus primeras grabaciones y consolidar su proyecto musical.
Su carrera musical despegó luego de la grabación del tema "Te Deseo Lo Mejor" que sonaba en las emisoras regionales. Poco tiempo después lanzó el álbum "Con el Corazón - Volumen 1" que lo colocó dentro del género de música popular colombiana.
Jiménez escribió más de 70 canciones, muchas de ellos se convirtieron en grandes éxitos. Entre estos temas se encuentran "Aventurero", "Ni Tengo Ni Necesito, "Por qué la envidia", "Ya No Mi Amor", y "El Desmadre".
Su música también trascendió fronteras realizando presentaciones en Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, además de llenar los escenarios más importantes de su natal Cololmbia.
Yeison estaba casado con Sonia Restrepo, con quien tuvo tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago, su hijo menor que nació el 4 de junio de 2024.
20 días antes de su fatal accidente, Yeison reveló en un programa que soñó tres veces con siniestro aéreo y que en uno de ellos moría. Hecho que ocurrió cuando se dirigía hacia Medellín, donde planeaba presentarse en un lugar cerca la noche del sábado.
"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: 'Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contó Jiménez en el programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.
En otra entrevista Jiménez explicó que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban quince días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.
Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo lo impactó profundamente porque "fue muy crítico".