Kanye West escribió extraño poema sobre su “muerte”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Después de haber comparado su proceso de divorcio con Kim Kardashian con algo tan grave como el covid-19, el rapero Kanye West escribió un nuevo poema sobre su “muerte” en su perfil de Instagram.

“Nadie quería decirme que estaba muerto; Y solo las personas que me hablarían estaban en mi cabeza”, dice un fragmento del profundo escrito.

Y agrega que “Nadie quería decirme que estaba muerto; Solo las personas que me amaban me visitan en sus sueños”.

En el extraño poema, West también menciona a sus hijos: “Bailarían para mí en una casa que una vez dirigí”.

Finalmente el también diseñador menciona: “Descubrí un día en el quiosco de pergatorio (sic) que había un artículo de primera plana sobre la historia de mis asesinos. Estaba tan sorprendido por lo que decía; Esta información es para los vivos; Y sorpresa... estás muerto”.

En el pie de foto de la publicación, West se negó a explicar el significado porque “destruye el misterio y la magia del amor verdadero y lo pone en unba caja que se puede contar”.

“Me siento frustrado de tener que justificar mi expresión, después de más de 20 años de arte que he contribuido al planeta, pero también veo la necesidad de asegurarnos de que a nosotros, como especie, se nos permita sentir cualquier cosa. Hombres a los que no se les permite llorar, celebridades a las que no se les permite llorar”, escribió.

El pasado 2 de marzo la corte declaró legalmente soltera a Kim Kardashian tras siete años de matrimonio con West. La socialité, tras conocer la resolución, corrió a sus redes sociales para borrar su apellido de casada y formalizar su soltería.

West, en diversas ocasiones afirmó que haría todo lo posible por recuperar a su exesposa y a sus hijos, por lo que llegó a poner varias condiciones para retrasar su divorcio.