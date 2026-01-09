Fichajes: Tensión entre Olimpia y Alajuelense por jugador; Motagua da un bombazo

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Tensión entre Olimpia y Alajuelense por jugador; Motagua da un bombazo y catracho oficializado en la primera división de Uruguay.
Olimpia hizo oficial su primera salida tras ganar el título 40 y se trata del volante uruguayo Marcos Montiel que jugará en el fútbol de Ecuador.
Jeaustin Campos, DT del Real España, dijo estar tranquilo con los fichajes y prácticamente cerró las puertas para nuevas contrataciones.
El lateral izquierdo Darlin Mencía fue oficializado como nuevo jugador del Montevideo Wanderes de la primera división de Uruguay.
Julio Gutiérrez, uno de los presidentes de Motagua, dio por hecho el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, campeón goleador del torneo, y dijo que en las próximas horas se hará oficial su llegada.
Sin embargo, el presidente del Potros de Olancho, Samuel García, habló de esta operación: “Sí es cierto que hay una cláusula de salida, pero también hay otra cláusula que no puede jugar en ningún equipo a nivel nacional, puede salir al exterior y ya conoce cuales son los mecanismos para poder salir", declaró García.
Dereck Moncada estará viajando a Colombia para unirse a su nuevo club el 11 de enero. El juvenil fue comprado por el Necaxa de México y estará a préstamo con el Internacional de Bogotá de la primera división cafetera.
Erick Puerto, de Platense, se refirió a su futuro: “El presidente me ha dicho que ha tenido conversaciones con varios equipos, y siempre buscando la mejor opción y el beneficio para mí, para seguir mejorando y creciendo”.
Motagua está en constante conversación con Henry Figueroa para poder ficharlo luego que se venciera su contrato con Marathón. El zaguero también conoce que el conjunto verdolaga busca renovarlo.
Tensión entre Olimpia y Alajuelense. El periodista costarricense Kevin Jiménez informó que los primeros contactos entre ambos clubes no fueron buenos porque el conjunto merengue no venderá al volante a menos de 500 mil dólares y esto no fue bien recibido en el club tico. Jiménez manifestó que ahora todo será mediante intermediarios.
Tras salir de Lobos de la UPN, el defensa Lesvin Medina fue presentado como nuevo jugador del Arsenal SAO de la Liga de Ascenso de Honduras.
Denil Maldonado se encuentra entrenando con Motagua, sin embargo, lo hace para estar en forma porque deberá volver a Rusia y unirse al Rubin Kazan tras recuperarse de su lesión.
Motagua jugó un amistoso ante Luis Ángel Firpo y junto a los fichajes de Alejandro Reyes y Pablo Cacho, apareció Andy Hernández (círculo) tras su préstamo con Lobos de la UPN.
Otro jugador que apareció con el club azul fue el joven zurdo Yostin Obando quien sigue siendo ficha del club y ha deambulado en varios clubes, regresa al Nido esperando ganarse un espacio.
Se sumó el delantero Ángel Barrios quien también salió de Motagua y ha estado los últimos meses en clubes de Liga de Ascenso.