Julia Fox dice que perdió 15 libras mientras salía con Kanye West

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Julia Fox, expareja de Kanye West, confesó este viernes que uno de los efectos secundarios de salir con el rapero fue haber perdido mucho peso.

“Perdí como 15 libras en ese mes”, dijo la famosa modelo en una entrevista con The New York Times. “Simplemente no era sostenible”.

Fox cree que la pérdida de peso fue el resultado de la agitada agenda que mantuvo mientras salía con el exesposo de Kim Kardashian.

“Hice todo lo posible para que funcionara”, explicó. “Ya tenía una vida repleta. ¿Cómo encajo esta gran personalidad en esta vida ya plena?”.

Según cuenta Fox, esa vida plena incluye decenas de proyectos tales como trabajar en un libro, una película y un programa de televisión.

En relación a que si la relación era verdadera, la también actriz se limitó a decir que “habían elementos que eran reales”.

Cabe decir que actualmente Kanye está saliendo con la influencer Chaney Jones, quien aseguran es el clon de Kim.

