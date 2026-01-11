Momento en que Yeison Jiménez confesó que soñó que moriría en un accidente avión

Bogotá, Colombia.- El cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció este sábado junto con otras cinco personas en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá (centro), reveló hace 20 días en un programa de televisión que tres veces soñó con siniestro aéreos y en uno de ellos moría.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: 'Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contó Jiménez en el programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregó: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", como efectivamente sucedió hoy en la vida real.

El artista, de 34 años, falleció este sábado junto con cuatro de sus colaboradores y el piloto cuando su avioneta se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Paipa (Boyacá) con destino a Medellín desde donde seguiría para una presentación en la localidad de Marinilla.