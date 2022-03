Productor de Televisa asegura que Vicente Fernández era un ‘controlador de la industria’

En cuestión de minutos, los internautas emitieron sus opiniones respecto a la postura del productor sobre Vicente, quien falleció en diciembre de 2021 a causa de una caída en su rancho Los Tres Potrillos, lo que le generó otras complicaciones.

“¿Por qué no habló con esta libertad cuando Vicente Fernández estaba vivo?, ¿por qué hasta que muere dice que era un controlador?”, “Me gusta la música de Vicente Fernández, pero sí estoy de acuerdo que no era buena persona”, “Interesante, he leido desde hace años que Vicente tuvo un lado muy oscuro de cerrar las carreras de rivales en la música”, “No puedo creer lo que leo...ahora resulta que es un monstruo???!!!!”, escribieron algunos usuarios.

En un tweet adicional, el creativo agregó: “A mí no me culpen por las acciones de don Vicente”.

VEA: ‘Vicente confió en Netflix, no en Televisa’: Doña ‘Cuquita’ sobre ‘El Último Rey’