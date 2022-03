‘Vicente confió en Netflix, no en Televisa’: Doña ‘Cuquita’ sobre ‘El Último Rey’

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, emitió un comunicado que evidenció su descontento ante ‘El Último Rey’, la serie biográfica -no autorizada- de ‘El Charro de Huentitán’, producida por TelevisaUnivisión.

“Recuerdo que cuando Televisa quiso que Vicente cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera”, inicia el comunicado.

Doña Cuquita, cuyo nombre real es María Refugio Abarca, recalcó que ni ellas ni sus hijos quieren un centavo de Televisa y los acusó de robarse la imagen de ‘Chente’. “Vicente quiso contar su vida y compartirla con su público firmando un contrato con Caracol para que se trasmita en Netflix, porque le dieron esa confianza que no le tuvo a Televisa”, explicó.

Abarca también se refirió a Pablo Montero, el actor que interpretará ‘El Último Rey’, a quien calificó como “buen muchacho”, pero aseveró que su imagen no es la que el intérprete mexicano habría aprobado para la serie.

Finalmente, realizó un llamado a las autoridades para detener la emisión de la serie e informó que no concederá entrevistas sobre el tema.

ES DE INTERÉS: Juan Osorio sobre serie de Vicente Fernández: ‘Hay cosas que no se pueden ocultar’