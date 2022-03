¿Por qué la novia de José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo no conviven?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se sinceró sobre vida privada y sobre la relación de su madre con su novia, Paola Dalay.

José Eduardo, durante una entrevista con la periodista Inés Moreno, confesó que siempre le dio miedo presentarle sus novias a Victoria.

“Cuando estaba más chavito sí me daba este miedo de ‘Se la voy a presentar, le va a caer bien, no le va a caer bien, qué va a decir, qué no va a decir’ y llega un momento que vas creciendo y dices: ‘El que está con ella, él que se la vive con ella, ‘el que sale con ella, soy yo, si le cae bien que bueno”, declaró.

En relación a Paola, su actual pareja, José Eduardo aseguró que las presentó una vez, nada más, hecho que sorprendió a Moreno, quien le cuestionó el por qué solo una vez.

“Sabes qué pasa, que siempre que veo a mi mamá voy a su casa, nos ponemos a ver películas, nos acostamos en la cama a echar chisme, ponemos videos en YouTube y pues no voy a llegar de ‘Ponte en medio, mi amor, de mi mamá y de mí, vamos a ver...’, pues no”, continuó José Eduardo.

Agregó que otro de los motivos del por qué ellas dos no han convivido es por la pandemia del covid-19, ya que estos dos años (que es lo que ha durado su noviazgo) han querido cuidarse mutuamente.

José Eduardo aseguró que cuando las mujeres de su vida se conocieron fue algo bastante normal. “Fue normal, no así de ‘ay, a huevo’, tampoco fue ‘amiga, nos pintamos las uñas mañana’”.

Finalmente, José Eduardo dejó entrever que sí tiene planes a futuro con Paola.

“No tengo problema de ningún tipo. Si la persona con la que estoy quiere casarse, pues nos casamos. Si no quiere casarse, no nos casamos, si quiere unión libre, unión libre [...] yo fluyo, no tengo ningún problema”, mencionó.

