Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Tráfico en Tegucigalpa: Avenida Cervantes registra alta afluencia de vehículos
El centro histórico de Tegucigalpa presenta tráfico pesado, especialmente en la avenida Cervantes, lo que genera demoras en la circulación vehicular.
Marbin López
seguir +
Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 13:53
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Marlon Ochoa admite derrota de Libre ante misión internacional G16+
Cortesía
Videos Honduras
Castro clama "no más" fraude ni intromisión foránea mientras sigue escrutinio en Honduras
Agencia EFE
Videos Honduras
Roosevelt Hernández planea renovar Junta de Comandantes priorizando oficiales de su confianza
Grupo OPSA
Videos Honduras
Retraso en el escrutinio especial deja 2,700 actas pendientes en el proceso electoral
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Nasralla dice que el Partido Liberal ganó ampliamente las elecciones en Honduras
Agencia EFE
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya afirma victoria en Alcaldía del Distrito Central pese a revisión electoral
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Equipo técnico del Partido Liberal explica inconsistencias en las actas
José Valeriano
Videos Honduras
Guatemala vigila de cerca el proceso electoral en Honduras
Cortesía
Videos Honduras
Antonio “Toño” Rivera pelea voto a voto su quinta reelección en Francisco Morazán
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Cossette López afirma que denuncias de fraude son “excusa para salir a las calles”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Nasralla denuncia "fraude monumental" y pide escrutinio "acta por acta" en Honduras
Agencia EFE
Videos Honduras
Ente electoral hondureño reconoce fallas técnicas, pero garantiza integridad de resultados
Agencia EFE