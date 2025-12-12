  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Tráfico en Tegucigalpa: Avenida Cervantes registra alta afluencia de vehículos

El centro histórico de Tegucigalpa presenta tráfico pesado, especialmente en la avenida Cervantes, lo que genera demoras en la circulación vehicular.

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 13:53
El Heraldo Videos