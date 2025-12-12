  1. Inicio
Marlon Ochoa admite derrota de Libre ante misión internacional G16+

Marlon Ochoa confirmó que el Partido Libre no logró los resultados esperados, admitiendo su derrota tras sostener un encuentro con la misión internacional G16+, que sigue de cerca el desarrollo del proceso electoral en el país.

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 12:25
