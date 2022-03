Habla por primera vez el actor que ofició boda falsa entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Desde hace varios años, Derbez ha sido enfático en asegurar que su expareja sabía que todo se trataba de una farsa y que ella estaba de acuerdo. Sin embargo la protagonista de telenovelas afirma que ella también fue engañada.

Ante la polémica que ha generado esto, por primera vez, el actor Marcial Casale, quien hizo de supuesto sacerdotre, habló sobre lo sucedido. “Tiene su versión Victoria y su versión Eugenio”, afirmó.

“Nada más puedo decir que, tal cual lo platicó Eugenio con Yordi, así sucedió. De lo que pensó Victoria, yo no voy a opinar (...) Lo único que puedo confirmar es que sí salió del camerino del show, Eugenio dijo: ‘quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria’. No sé si Victoria sabía o no sabía, pero es más que obvio, si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape, en un lugar, que esto es bien importante, un lugar que no es santificado no sirve para casarse por la iglesia, lo tenemos todos claro”, reveló.

Añadió: “Lo único que puedo decir es que íntegramente, aparte que fue hace 30 años, no me hubiera prestado a una cosa así porque tengo una familia, estoy casado por la iglesia. Cuando salió el chisme hace 20 años, no sé quién lo publicó, también a mí me afectaron, porque decían: ‘es que los vamos a excomulgar’. Hablé con un padre y me dijo: ‘no te pueden excomulgar porque no hiciste nada’”,

Casale detalló: “Si puedo decir no hubo hostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales”.

“No fue un engaño porque no hubo lo que es una ceremonia [religiosa oficial], no nos hagamos al cuento. Victoria lo dijo y le creo [cuando mencionó que] ‘me la creí’. Pero eso es pelea entre dos”, agregó.

Asimismo, aclaró que no recibió ningún pago porque él es amigo de Eugenio.