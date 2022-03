YosStop asegura que “es una tortura” estar en la cárcel Santa Martha Acatitla

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-YosStop decidió contar en su canal de YouTube lo que vivió mientras estuvo privada de libertad en el penal de Santa Martha Acatitla.

Yoseline Hoffman aseguró que las personas se quitan la vida estando encarceladas en ese penal porque no soportan los malos tratos y la insalubridad.

“No hay atención médica digna, en general. Hay casos en los que ya te tienes que estar casi muriendo para que te lleven al servicio médico, pero, bueno, puede que sí te lleven ya si te ven desmayada o si te ven ya pálida, puede que si te lleven”, expuso.

En relación a la atención psiquiátrica, Hoffman aseguró que es peor, ya que solo hay un experto y solo llega unos días a la semana.

“Cuando tienes un tema mental, no hay ninguna solución, esa es la realidad. Tienen un psiquiatra. El psiquiatra no es de ahí, es un psiquiatra prestado de otros penales, es un psiquiatra compartido. Va dos o tres días a la semana si es que no lo solicitan en los otros lados, entonces a veces no va”, reveló Yoseline.

“Yo vi casos, y supe de casos cuando estuve ahí, de gente que se ponía muy mal, que se intentaba matar, que están metidas en adicciones porque ahí adentro hay drogas, obviamente, y en vez de ayudarlas, las castigan. (...) Te enfermas, estás mal, claramente estás dañado, y en lugar de ayudarte, te joden más. La realidad es que estar en un lugar así, es una tortura (...) es un lugar inhumano”, reiteró.

La youtuber contó, además, que dentro del penal hay un lugar llamado “Detención”, donde muchas reclusas están en “jaulas”, sólo tienen una toalla para que todas se sequen con la misma cuando se bañan y mantienen las luces prendidas todo el día, por lo que se pierde la noción del tiempo.

”Lo más desgraciado e inhumano que no debería de existir (...) es un lugar para torturarte aún más. Es cárcel dentro de la cárcel”, comentó Hoffman.