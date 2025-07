Morat en México: "Siempre logran sorprendernos y emocionarnos"

Aunque este álbum no incluye colaboraciones con artistas del regional mexicano y aún no ha generado reversiones en este género, Juan Pablo Villamil, vocalista y guitarrista de la banda, reconoció que para ellos es "muy emocionante" encontrar sus canciones versionadas.

"Uno como que se lo espera (el éxito), porque nos han mal acostumbrado y al mismo tiempo siempre logran sorprendernos. Entonces es muy emocionante", señaló.

Villamil recordó que la primera vez que escucharon una canción de Morat en versión norteña "fue una cosa rara, porque jamás" lo hubieran "imaginado así".

"No tenemos esa visión simplemente porque no es una música con la que nosotros crecimos, entonces como que no lo imaginábamos, pero honestamente es que funciona bastante bien", resaltó.

No obstante, destacó la creatividad "de reimaginarse la música y reinterpretarla", lo cual también "requiere mucho talento".

"De hecho, la primera que escuchamos, si mal no estoy, ni siquiera fue 'No se va' (de Grupo Frontera), fue una que se llamaba 'Punto y aparte'(...) que es una canción que no me he imaginado en ese género, y la verdad es que pues valoramos muchísimo la creatividad detrás de eso", recapituló.