Maribel Espinoza: El deseo de Libre es quedarse en el poder a como dé lugar

En conversación con EL HERALDO, la ex precandidata presidencial no descartó que, detrás de los boicots montados por el partido en el gobierno al proceso democrático, se busque romper el orden constitucional y desestabilizar la institucionalidad para llevar a cabo un autogolpe . A continuación, la entrevista.

Libre tiene como propósito –y lo he escrito en mis redes sociales, usted lo puede verificar, no de hoy sino desde hace meses y años– la violencia como herramienta para quedarse en el poder como sea.

Libre tiene una estrategia: distraer la atención y decir que los actos son nulos y que las consejeras incurren en responsabilidad para que la gente no se fije en que quienes están cometiendo delitos son los que no asisten.

Porque ellos hasta ahora no han dado respuestas al pueblo; actúan en otros casos, pero donde participan militantes de Libre no actúan. Ese es el caso de Carlos Zelaya, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y las Fuerzas Armadas (FF AA): esos son los hechos.

Este gobierno lo único que garantiza es el caos. Este gobierno, que es un gobierno ladrón –eso es lo único que nos ha garantizado en todo este tiempo, con todos esos actos de corrupción sin investigar–, ha centralizado el poder como lo hizo Juan Orlando Hernández.

Por eso estamos en una frustración, porque las instituciones que deben actuar de manera independiente no pueden ser mudas, ciegas y sordas ante la violación de una ley; y aquí se está cometiendo esto –el boicot al CNE–.

Quiero decirle, por eso le hago un llamado a todos los hondureños: presenten la denuncia, llenen el Ministerio Público de denuncias por este acto contrario a la ley y no se dejen distraer por amenazas de actos de fuerza. En los Estados de Derecho peleamos con la ley en la mano. Libre no tiene la capacidad de decir en este momento por qué sus representantes en el Consejo Nacional Electoral no cumplen con su deber de asistir a las sesiones y, si no están de acuerdo, voten en contra.