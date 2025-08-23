¿Los reconoces? Así han cambiado estos 10 artistas latinos con el tiempo

Las transformaciones de artistas latinos siempre generan curiosidad. Con el paso de los años, cantantes como Bad Bunny, Shakira o Karol G han sorprendido con cambios radicales en su físico, estilo y personalidad artística. A continuación, un repaso por el antes y después de 10 figuras que dejaron atrás la imagen con la que iniciaron su carrera.
El Big Boss, Daddy Yankee, mostró una transformación visible con los años. Bajó de peso, afinó su estilo y dejó atrás la imagen de barrio para consolidarse como una figura elegante, a la altura de su título de pionero del reguetón.
El cantante colombiano Beéle comenzó con una imagen juvenil, desenfadada y con sobrepeso. Con el tiempo, y el ascenso de su carrera, se sometió a una operación para adelgazar y definir su cuerpo.
Peso Pluma pasó de un estilo sencillo a la extravagancia mediática. Su cambio físico también es notorio, pues afinó su figura y consolidó un look urbano que lo distingue en la música mexicana.
Su evolución ha sido una de las más comentadas: de joven con un look discreto a “la Bichota” con curvas más definidas y un estilo sensual que acompaña su ascenso en la industria.
Benito Martínez, mundialmente conocido como Bad Bunny, pasó de ser un joven tímido a un referente mundial de la moda, música y la irreverencia.
La colombiana Shakira inició con cabello oscuro y un estilo más bohemio, y aunque su metamorfosis fue constante: de rubia a pelirroja, y de diva rizada a lacia, logró reinventarse y mantenerse actualizada sin perder autenticidad.
El trapero puertorriqueño Anuel AA pasó de proyectar una imagen básica y sencilla a una que siempre está adornada con accesorios extravagantes y tatuajes que hoy forman parte de su identidad.
El colombiano J Balvin es un verdadero camaleón. Su imagen mutó de ropa básica y cortes clásicos a ser un referente de la moda global, con cambios drásticos de peso, color de cabello y vestimenta que siempre dan de qué hablar.
Tras años de excesos, con el tiempo Nicky Jam bajó de peso de forma radical y recuperó su carrera. Hoy proyecta una imagen sobria y cuidada, reflejo de su proceso de superación personal y artística.
De joven de look pulcro a figura con tatuajes faciales y cambios notorios en su complexión, Christian Nodal sorprendió con una transformación radical que sigue siendo tema de debate entre sus seguidores.