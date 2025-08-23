  1. Inicio
¿Los reconoces? Así han cambiado estos 10 artistas latinos con el tiempo

De Bad Bunny a Shakira, repasamos las transformaciones más impactantes de 10 estrellas latinas que sorprendieron con su cambio de imagen

  • 23 de agosto de 2025 a las 13:36
1 de 11

Las transformaciones de artistas latinos siempre generan curiosidad. Con el paso de los años, cantantes como Bad Bunny, Shakira o Karol G han sorprendido con cambios radicales en su físico, estilo y personalidad artística. A continuación, un repaso por el antes y después de 10 figuras que dejaron atrás la imagen con la que iniciaron su carrera.

 Fotos: Cortesía redes sociales
2 de 11

El Big Boss, Daddy Yankee, mostró una transformación visible con los años. Bajó de peso, afinó su estilo y dejó atrás la imagen de barrio para consolidarse como una figura elegante, a la altura de su título de pionero del reguetón.

 Fotos: Cortesía redes sociales | EFE
3 de 11

El cantante colombiano Beéle comenzó con una imagen juvenil, desenfadada y con sobrepeso. Con el tiempo, y el ascenso de su carrera, se sometió a una operación para adelgazar y definir su cuerpo.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @beele
4 de 11

Peso Pluma pasó de un estilo sencillo a la extravagancia mediática. Su cambio físico también es notorio, pues afinó su figura y consolidó un look urbano que lo distingue en la música mexicana.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @pesopluma
5 de 11

Su evolución ha sido una de las más comentadas: de joven con un look discreto a “la Bichota” con curvas más definidas y un estilo sensual que acompaña su ascenso en la industria.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @karolg
6 de 11

Benito Martínez, mundialmente conocido como Bad Bunny, pasó de ser un joven tímido a un referente mundial de la moda, música y la irreverencia.

Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @badbunnypr
7 de 11

La colombiana Shakira inició con cabello oscuro y un estilo más bohemio, y aunque su metamorfosis fue constante: de rubia a pelirroja, y de diva rizada a lacia, logró reinventarse y mantenerse actualizada sin perder autenticidad.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @shakira
8 de 11

El trapero puertorriqueño Anuel AA pasó de proyectar una imagen básica y sencilla a una que siempre está adornada con accesorios extravagantes y tatuajes que hoy forman parte de su identidad.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @anuel
9 de 11

El colombiano J Balvin es un verdadero camaleón. Su imagen mutó de ropa básica y cortes clásicos a ser un referente de la moda global, con cambios drásticos de peso, color de cabello y vestimenta que siempre dan de qué hablar.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @jbalvin
10 de 11

Tras años de excesos, con el tiempo Nicky Jam bajó de peso de forma radical y recuperó su carrera. Hoy proyecta una imagen sobria y cuidada, reflejo de su proceso de superación personal y artística.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @nickyjam
11 de 11

De joven de look pulcro a figura con tatuajes faciales y cambios notorios en su complexión, Christian Nodal sorprendió con una transformación radical que sigue siendo tema de debate entre sus seguidores.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @nodal
