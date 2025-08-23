Bruce Springsteen revela tema inédito de las sesiones del álbum Born to Run

Nueva York, Estados Unidos.- Bruce Springsteen estrenó Lonely Night in the Park, un tema que permaneció inédito desde las sesiones de grabación de su emblemático álbum Born to Run, lanzado en 1975, informó Sony. Coincidiendo con los 50 años del álbum, la discográfica destaca que la canción llega ahora con una calidad de estudio inédita, ofreciendo un sonido que remite al espíritu original del disco. Junto con la publicación, se han difundido imágenes nunca antes compartidas de la sesión fotográfica realizada por Eric Meola, responsable de la icónica portada de Born to Run.

En la edición especial por el 30 aniversario, Springsteen recordó cómo surgió el título del disco: “Las palabras Born to Run me vinieron a la cabeza una noche, tumbado en la cama con la guitarra, trabajando en algunas ideas”.

Esa guitarra, que aparece en la portada, fue la que acompañó la composición de un tema que se convirtió en un clásico del rock. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Instagram

Lonely Night in the Park mantiene el mismo carácter de las canciones originales de Born to Run, como Thunder Road, Jungleland o la pista que da título al álbum, reflejando la intensidad y ambición musical que definieron aquella etapa de Springsteen. El disco Born to Run, lanzado el 25 de agosto de 1975, marcó un punto de inflexión en la carrera de Springsteen y consolidó a la E Street Band como uno de los referentes del rock estadounidense.