Grammy 2024: Jon Bon Jovi recibe reconocimiento como Persona del Año

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- “El jefe” Bruce Springsteen interpretó un apasionante dueto con el rockero Jon Bon Jovi para honrar la distinción a este último artista en una gala previa a los Grammy el viernes, mientras superestrellas como Paul McCartney bailaban en un evento cargado de orgullo por Nueva Jersey.

Los dos íconos del rock mantuvieron a una multitud de pie con divertidas interpretaciones del éxito de Bon Jovi “Who Says You Can’t Go Home” y “The Promised Land” de Springsteen.

Al aceptar el premio, Bon Jovi saludó a su amigo The Boss, incluso reconociendo la muerte de la madre de Springsteen a principios de esta semana.