Dunia Molina, periodista y emprendedora que enamora con sus accesorios de "D´SAM"

Tegucigalpa, Honduras.— Dunia Marisela Molina es una hondureña de 37 años que además de ser una talentosa periodista, es una madre de familia abnegada, y una emprendedora que tiene el don de crear accesorios hermosos y exclusivos con sus propias manos. Como en la mayoría de casos, Molina comenzó con su idea de negocio por la falta de oportunidades laborales en el país, por lo que hace varios años, empezó a revender accesorios. Pero gracias a una conversación, alguien le despertó esa curiosidad de crear sus propios productos. Fue así como nació su emprendimiento local, al que nombró “D´SAM” Accesorios, con su respectivo eslogan: “Accesorios para la mujer de hoy”.

Técnica compleja

Cabe mencionar que la emprendedora de esta semana en EL HERALDO realiza una técnica artesanal denominada alambrismo, un arte que consiste en producir piezas de joyería haciendo uso de un alambre como material principal. Con su técnica se pueden usar diversos materiales como oro, plata, bronce, metal, acero inoxidable, entre otros.

Dunia fue perfeccionando su técnica. De hecho, recibió cursos de alambrismo con maestras artesanas de México, y al mismo tiempo se dedicó a pensar y a crear piezas hermosas pensadas en los gustos de sus clientas. Afortunadamente, su esfuerzo ha rendido frutos, ya que con el paso de los años, Dunia Molina ha logrado consolidarse como una diseñadora de accesorios que maneja técnicas complejas. Sus accesorios son aclamados por un sinnúmero de clientas, puesto que su acabado es impecable. "Me encanta que mis piezas se vean únicas y perfectas", asegura la emprendedora de la semana.

Facetas

Dunia se graduó como licencia en periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también es madre de un varón y una esposa ejemplar. Además, es una mujer que sirve a Dios, así lo ha dejado entrever a través de sus redes sociales, donde comparte algunas de las actividades que se realizan en la iglesia a la que asiste.

¿Cómo comprar accesorios de D´SAM Accesorios?