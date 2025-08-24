  1. Inicio
Meses de ensayos: así deleitará al público el Instituto Nimia Baquedano el 15 de septiembre

Con meses de preparación, la banda de guerra y las palillonas del Instituto Nimia Baquedano ultiman ensayos para brillar en los desfiles patrios del 15 de septiembre

  • 24 de agosto de 2025 a las 00:00
Con más de cuatro meses de preparación, la banda de guerra y las palillonas del instituto prometen ser los mejores.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Al ritmo del fervor patrio y con entusiasmo desbordante, alumnos de diferentes centros educativos de Honduras se preparan para deleitar al pueblo hondureño este 15 de septiembre.

Las cámaras de EL HERALDO captaron los ensayos del Instituto Gubernamental Nimia Baquedano. Sus alumnas de último año, en su mayoría, conforman el cuadro de palillonas, un recuerdo que atesorarán por el resto de sus vidas.

En total, 17 palillonas de este instituto se robarán las miradas durante la celebración del 204 aniversario de la independencia patria.

María Lineth Ramos Espinal (15 años), Astrid Flores (15), Daniela Martínez (17) y Andrea Ferrera (16) son algunas de las jóvenes que integran este cuadro de palillonas.

A menos de un mes para los desfiles patrios, en los que 78 colegios llegarán hasta el Estadio Nacional, el Instituto Nimia Baquedano asegura estar listo para darlo todo en el desfile.

Con más de cuatro meses de preparación, la banda de guerra y las palillonas del instituto prometen ser uno de los grupos más destacados en las celebraciones del 15 de septiembre.

"Si el cuerpo pide merengue, merengue les damos", es uno de los gritos con los que la banda contagiará de alegría y pondrá a bailar al público que disfrute de sus ejecuciones.

Mañana y tarde, los alumnos del Nimia Baquedano dedican horas de esfuerzo y disciplina, con el firme objetivo de ofrecer un espectáculo inolvidable a cientos de hondureños.

