Meses de ensayos: así deleitará al público el Instituto Nimia Baquedano el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Al ritmo del fervor patrio y con entusiasmo desbordante, alumnos de diferentes centros educativos de Honduras se preparan para deleitar al pueblo hondureño este 15 de septiembre.

Las cámaras de EL HERALDO captaron los ensayos del Instituto Gubernamental Nimia Baquedano. Sus alumnas de último año, en su mayoría, conforman el cuadro de palillonas, un recuerdo que atesorarán por el resto de sus vidas.

En total, 17 palillonas de este instituto se robarán las miradas durante la celebración del 204 aniversario de la independencia patria.