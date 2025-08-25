  1. Inicio
Franklin Maldonado fue asesinado mientras reparaba la llanta de su carro en la San Miguel

A pocos metros de su casa, un hombre de 54 años arreglaba la llanta de su vehículo cuando sicarios armados abrieron fuego en su contra. Murió en la vía pública en la colonia San Miguel

  • 25 de agosto de 2025 a las 15:45
De varios impactos de bala fue acribillado un hombre en la colonia San Miguel de Tegucigalpa. La víctima quedó tendida en la vía pública.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
El fallecido fue identificado como Franklin Maldonado, de 54 años de edad. Estaba arreglando la llanta de su vehículo cuando le quitaron la vida.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
El hombre de 54 años estaba reparando un carro turismo, color gris y con placas HCP 0683, en plena vía pública.

 Foto: Cortesía
Debajo del vehículo quedó la herramienta conocida como “gato hidráulico”, utilizada para levantar los carros en caso de reparaciones.

 Foto: Cortesía
En la escena del crimen quedaron varios casquillos de bala; aún no se ha detallado cuántos impactos recibió la víctima.

 Foto: Cortesía
El hombre quedó tendido junto a su vehículo, mientras un rastro de sangre se extendía por la orilla de la acera.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Rápidamente, agentes policiales llegaron a la colonia San Miguel y acordonaron la escena del crimen, a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

 Foto: Cortesía
Supuestamente, a escasos metros de donde fue asesinado residía la víctima. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales le habrían quitado la vida.

 Foto: Cortesía
En la zona donde fue acribillado don Franklin hay varias cámaras de seguridad. Varios casquillos de bala quedaron esparcidos alrededor del vehículo.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
El hombre vestía tenis negros y un pantalón jean azul. El cuerpo fue cubierto con una sábana. Se desconoce a qué se dedicaba.

 Foto: Cortesía
