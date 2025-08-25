Franklin Maldonado fue asesinado mientras reparaba la llanta de su carro en la San Miguel

De varios impactos de bala fue acribillado un hombre en la colonia San Miguel de Tegucigalpa. La víctima quedó tendida en la vía pública.
El fallecido fue identificado como Franklin Maldonado, de 54 años de edad. Estaba arreglando la llanta de su vehículo cuando le quitaron la vida.
El hombre de 54 años estaba reparando un carro turismo, color gris y con placas HCP 0683, en plena vía pública.
Debajo del vehículo quedó la herramienta conocida como “gato hidráulico”, utilizada para levantar los carros en caso de reparaciones.
En la escena del crimen quedaron varios casquillos de bala; aún no se ha detallado cuántos impactos recibió la víctima.
El hombre quedó tendido junto a su vehículo, mientras un rastro de sangre se extendía por la orilla de la acera.
Rápidamente, agentes policiales llegaron a la colonia San Miguel y acordonaron la escena del crimen, a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.
Supuestamente, a escasos metros de donde fue asesinado residía la víctima. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales le habrían quitado la vida.
En la zona donde fue acribillado don Franklin hay varias cámaras de seguridad. Varios casquillos de bala quedaron esparcidos alrededor del vehículo.
El hombre vestía tenis negros y un pantalón jean azul. El cuerpo fue cubierto con una sábana. Se desconoce a qué se dedicaba.