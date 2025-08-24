Palillonas y banda del Adriana de Valerio prometen encender las fiestas del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con el dinamismo que los caracteriza y el orgullo patrio que los inspira, el Instituto Privado Adriana de Valerio ya se encuentra listo para los desfiles del 15 de septiembre, tras meses de preparación. Fanny Elvir, encargada de los ensayos de las palillonas, aseguró que se han preparado intensamente durante el último mes para brindar un espectáculo de altura. Un total de 15 señoritas conforman el cuadro de palillonas, quienes deleitarán al público con al menos 10 coreografías.

Danitzi Dayana Avilez, Paola Rachel Carrasco, Brithanny Sofía Casco y Hellen Izamar Avilez son algunas de las jóvenes que prometen robarse las miradas en las fiestas patrias. La banda de guerra estudiantil tampoco se ha quedado atrás. David Emilio Chávez, responsable de ensayar a los jóvenes, explicó que las prácticas comenzaron desde el inicio del año escolar en febrero. Son aproximadamente 40 alumnos los que harán vibrar al público al ritmo de la cumbia y la salsa durante el desfile del 15 de septiembre.