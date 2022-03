Ángela Aguilar revela quiénes eran sus amores platónicos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ángela Aguilar triunfa cada vez más, por lo que muchos quieren saber más detalles sobre su vida, aunque ella sostiene que tratará de que siga siendo privada.

Recientemente, la cantante de 18 años ha dejado ver algunos aspectos de su vida en el programa “Herencia de familia: Los Aguilar”.

Frente a las cámaras, la intérprete de “Ahí donde me ven” reveló qué famosos fueron su amor platónico cuando era más niña y por qué guardará en secreto a su novio.

Según contó Aguilar, cuando era una niña de 8 años sintió “amor” por William Levy y Pablo Montero ya que ellos eran los protagonistas de algunas producciones de televisión que veía durante su infancia.

“Yo te puedo contar que de chiquita estaba enamorada de William Levy porque lo veía. Y de Pablo Montero, es que yo tenía como ocho años y yo decía ‘le voy a cantar y va a ser lo máximo’”, comentó.

LEA AQUÍ: Las exigencias de Ángela Aguilar para su camerino en cada concierto

Además, Aguilar confesó que el día que esté en una relación amorosa no la hará pública en redes sociales para mantener su privacidad.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”, comentó hace unas semanas durante una entrevista a Univisión.